Угорська авіакомпанія Wizz Air. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n184982-ugorska-aviakompaniya-prymusovo-vysadyla-z-litaka-veterana-zsu-detali-skandalu.html

Ракурс

Українського ветерана примусово висадили з літака в аеропорту Тель-Авіва.

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Інцидент трапився на літаку угорської авіакомпанії Wizz Air. Український військовий, який втратив ногу на війні, не міг сидіти на своєму місці через протез кінцівки. Під час рейсу ветеран простояв у кутку літака півтори години. Згодом впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і тому був змушений покинути рейс. Про це повідомило видання Nexta.

Зазначається, що чоловік пояснював екіпажу, що втратив ногу на війні і летить додому, до своєї родини в Україну.

Він плакав і кричав: «Як я потраплю додому?». Показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних, — розповіли журналістам очевидці.

На скандал вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Дипломати просять ветерана зв’язатися із представництвом країни в Ізраїлі. Якщо порушення підтвердиться, то докладуть максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України.

В авіакомпанії також Wizz Air прокоментували ситуацію вибачилися за ситуацію з пасажиром. Наголосили, що «безпека є нашим пріоритетом, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту». Зазначили, що рішення начебто було важким, але «його ухвалили з урахуванням безпеки пасажира».

Нагадаємо, 1 липня президент України запровадив нові санкції, під які потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка виконує рейси до росії.

Джерело: Nexta