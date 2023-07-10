ЗСУ закріплюються на нових рубежах. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184984-zsu-zakripluutsya-na-novyh-rubejah-genshtab-pro-sytuaciu-na-fronti.html

Ракурс

На фронті тривають запеклі бої українських захисників з російськими загарбниками.

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Ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Росіяни намагаються взяти під контроль ці території, протягом доби 10 липня відбулось 17 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що тим часом на півдні України є просування Сил оборони. Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Також вдало працює артилерія по російських цілях, триває контрбатарейна боротьба.

Сьогодні добре попрацювала авіація Повітряних сил. Літаки, гелікоптери та безпілотники завдали чотири удари по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, було збито три розвідувальні дрони росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та один систему ППО окупантів.

Нагадаємо, 10 липня в Генштабі ЗСУ заявляли, що українські війська звільнили 169 кв. км на південному напрямку від початку наступу. Це приблизно співмірно із площею міста Одеса. Зараз на цих територіях тривають заходи з розмінування.