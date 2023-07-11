СБУ перехопила розмови агентів фсб, які готували теракти на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n185001-sbu-perehopyla-rozmovy-agentiv-fsb-vorona-i-docenta-yaki-gotuvaly-terakty-na-zaporijji-audio.html

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Служба безпеки України викрила нових зрадників, які працювали проти України. СБУ 11 липня оприлюднила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники нейтралізували 9 травня на Запоріжжі.

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Тоді було затримано двох агентів рф з оперативними псевдонімами Ворон і Доцент, які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Для вчинення терактів фсб планувала переправити своїм агентам «посилку» з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.