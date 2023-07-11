Убивця міг вистежити командира російської субмарини за додатком для пробіжок

https://racurs.ua/ua/n185008-ubyvcya-mig-vystejyty-komandyra-rosiyskoyi-submaryny-za-dodatkom-dlya-probijok.html

Ракурс

Злочинець, який вбив заступник начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації російського міста Краснодар Станіслава Ржицького, міг відстежувати його переміщення за допомогою програми для пробіжок.

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Телеграм-канал Baza пише, що Ржицький використовував програму Strava і регулярно викладав у мережу звіти про свої пробіжки. При цьому він майже завжди бігав одним і тим же маршрутом.

Багато в чому завдяки цьому вбивці не важко вибрати зручну точку для розправи, — пише Baza.

Також повідомляється, що підозрюваний потрапив на камери спостереження. Згідно з орієнтуванням, опублікованим телеграм-каналами, поліція розшукує чоловіка 30−40 років середньої статури. На ньому були чорні футболки та штани, а на голові — блакитна кепка.

Ржицького — капітана другого рангу, який раніше командував підводними човнами «Алроса» і «Краснодар», — убили вранці 10 липня під час пробіжки біля спорткомплексу «Олімп». Російські ЗМІ повідомляють, що військовому кілька разів вистрілили у спину та груди. Ржицький помер вдома. СК РФ порушив кримінальну справу щодо вбивства.

ГУР України 10 липня опублікувало новину про вбивство Ржицького, повідомивши, зокрема, що вбивство сталося близько шостої ранку, пострілів вбивця здійснив сім, а також те, що в парку було безлюдно через зливу.

Ржицького внесли до бази українського сайту «Миротворець». У його профілі йшлося про те, що він «бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну».

Українські ЗМІ писали, що Ржицький міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року, внаслідок якого загинуло 27 людей.