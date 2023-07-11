В ГУР розповіли подробиці ліквідації екс-командира підводного човна «Краснодар» Ржицького

В ГУР підтвердили ліквідацію екс-командира підводного човна "Краснодар" Ржицького

https://racurs.ua/ua/n184995-v-gur-rozpovily-podrobyci-likvidaciyi-eks-komandyra-pidvodnogo-chovna-krasnodar-rjyckogo.html

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В російському Краснодарі застрелено сергія ржицького — колишнього командира підводного човна «краснодар» чорноморського флоту вмф рф.

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Головне управління розвідки Міноборони 11 липня повідомило подробиці ліквідації росіянина.

10 липня «підводник» здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя Перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці.

Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника.

«Краснодар» — один з шести підводних човнів проєкту «Варшавянка», які входять до складу чорноморського флоту вмф рф. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «калібр».

Капітан 2-го рангу Сергій Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «Алроса». Після відправки «Алроси» на модернізацію був призначений командиром «Краснодару».

Нагадаємо, українські ЗМІ включили Ржицького до списку капітанів російських підводних човнів, один з яких, за їхніми даними, завдав удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу центру міста загинули 27 людей.