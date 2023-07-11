Spiegel отримав завершальний параграф чернетки підсумкової декларації НАТО

https://racurs.ua/ua/n185010-spiegel-otrymav-zavershalnyy-paragraf-chernetky-pidsumkovoyi-deklaraciyi-nato.html

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SPIEGEL отримав завершальний параграф чернетки підсумкової декларації саміту НАТО у Вільнюсі.

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В ній зазначено, що Україна може бути запрошена до Альянсу, якщо всі члени погодяться з тим, що умови для цього виконані. Зокрема, ми все ще маємо провести реформи у сферах демократії та взаємодії із НАТО.

Міністри закордонних справ НАТО повинні регулярно аналізувати прогрес.

Тільки після цього має бути рішення про запрошення.

Йдеться також про те, що під час підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі не вдалося узгодити текст підсумкової декларації. Не виключено, що до неї внесуть зміни.

Союзники по НАТО у Вільнюсі узгодили формулювання щодо вступу України до Альянсу, повідомила 11 липня CNN із посиланням на президента США Джо Байдена.

Водночас президент США Джо Байден під час пресконференції зазначив, що формулювання з приводу приєднання України до НАТО, узгоджені.