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Spiegel отримав завершальний параграф чернетки підсумкової декларації НАТО
Spiegel отримав завершальний параграф чернетки підсумкової декларації НАТОhttps://racurs.ua/ua/n185010-spiegel-otrymav-zavershalnyy-paragraf-chernetky-pidsumkovoyi-deklaraciyi-nato.htmlРакурс
SPIEGEL отримав завершальний параграф чернетки підсумкової декларації саміту НАТО у Вільнюсі.
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В ній зазначено, що Україна може бути запрошена до Альянсу, якщо всі члени погодяться з тим, що умови для цього виконані. Зокрема, ми все ще маємо провести реформи у сферах демократії та взаємодії із НАТО.
Міністри закордонних справ НАТО повинні регулярно аналізувати прогрес.
Тільки після цього має бути рішення про запрошення.
Йдеться також про те, що під час підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі не вдалося узгодити текст підсумкової декларації. Не виключено, що до неї внесуть зміни.
Союзники по НАТО у Вільнюсі узгодили формулювання щодо вступу України до Альянсу, повідомила 11 липня CNN із посиланням на президента США Джо Байдена.
Водночас президент США Джо Байден під час пресконференції зазначив, що формулювання з приводу приєднання України до НАТО, узгоджені.
Це важливий, критичний момент для України — питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви самі, — сказав він.
Польща готова в разі припинення вогню направити до України миротворців разом з НАТО, заявив сьогодні президент Польщі Анджей Дуда пояснив, якщо Україну запросять в НАТО під час війни, то це вимагатиме прямого військового втручання членів Альянсу.
Тому членство в НАТО — це питання на час, коли війна закінчиться: Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україна була включена якнайшвидше, — сказав Дуда.
Якщо буде колективне рішення Альянсу про введення військ для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, то ми як відповідальний член НАТО безумовно підтримаємо це рішення, — заявив польський лідер.
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна може розраховувати на приплив інвестицій лише після завершення війни та вступу до НАТО.
Він наголосив, що Німеччина принципово підтримує вступ України до НАТО і щодо цього зараз вже немає дискусій в Альянсі. Міністр також свідомий того, що бізнес не вкладатиме кошти в Україну до її вступу в Альянс.
Володимир Зеленський дорогою до Вільнюса жорстко розкритикував НАТО.