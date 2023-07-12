Зеленський у Литві. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n185056-ie-rozmovy-zelenskyy-prokomentuvav-hid-peregovoriv-pro-atacms-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський не знає, коли Україні передадуть далекобійні ракети ATACMS.

.

Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні цих балістичних ракет наразі ще тривають. Остаточне рішення не було прийнято. Про це Зеленський заявив після завершення саміту НАТО 12 липня під час брифінгу в столиці Литви.

Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових, — зазначив глава держави.

За словами президента, для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.

Як відомо, ATACMS — це твердопаливна балістична ракета класу «земля-земля» виробництва американської компанії Lockheed Martin. Вона здатна вражати ворожі цілі на відстані до 300 км. Запускати ці ракети здатні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

Київ ще у 2022 році закликав Сполучені Штати Америки надати українській армії ці ракети, бо вони дозволили б завдавати ударів по російських базах та складах у глибокому тилу на окупованих територіях.

Нагадаємо, американська газета New York Times з посиланням на чиновників зі США та Європи повідомила, що Білий дім веде непублічне обговорення щодо можливого постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS.