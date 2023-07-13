Рашисти скинули фугасну авіабомбу на Зміїний

Острів Зміїний, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n185074-rashysty-skynuly-fugasnu-aviabombu-na-zmiyinyy.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 13 липня, вранці скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний у Чорному морі, застосувавши тактичну авіацію.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці оперативного командування «Південь».

На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби, — вказано в повідомленні.

Також ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині (Херсонська область).

По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Зміїному побував президент України Володимир Зеленський.