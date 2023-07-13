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Поліція показала відео з камер правоохоронців, які першими прибули на місце падіння уламків дрона у Києві

Поліція показала відео з камер правоохоронців, які першими прибули на місце падіння уламків дрона у Києві

13 лип 2023, 15:52
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Патрульна поліція показала відео з бодікамер правоохоронців, які першими прибули на місце падіння уламків дрона в Дарницькому районі Києва.


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Патрульні Роман Дуплій і Микола Шевченко одразу побігли обстежувати постраждалий будинок і евакуювати мешканців.

Охоронці порядку за лічені хвилини прибули на місце події, й одразу розпочали обстежувати будинок, евакуйовувати мешканців та оглядати потерпілих.

В одній із квартир поліцейські виявили 20-річну жінку з пораненням живота.

Разом з лікарями та небайдужими сусідами патрульні транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги. Надалі на місце прибули слідчі для документування чергового злочину рашистів.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня у Києві уламки збитих дронів пошкодили будинки в Дарницькому та Шевченківському районах — четверо людей отримали поранення. Також падіння уламків зафіксували у Солом’янському та Подільському районах.

Джерело: Ракурс


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