У Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях

https://racurs.ua/ua/n185084-u-kyievi-zaboronyly-vmykaty-rosiyski-pisni-u-publichnyh-miscyah.html

Ракурс

У Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях.

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До всього, заборонено й інший російськомовний культурний продукт: книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та послуги.

Таке рішення ухвалила 13 липня Київрада 71 голосом.

Фейсбук-сторінка ради цитує депутата Вадима Васильчука:

Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська — мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці.

Мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.