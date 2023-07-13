4400 сторінок - Bild оприлюднив деталі оборонного плану НАТО на випадок нападу рф

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Німецьке видання Bild оприлюднило деталі оборонного плану НАТО на випадок нападу росії. За даними журналістів, він займає понад 4 тис. 400 сторінок.

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Верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе приймати більше рішень без попереднього звернення до органів Альянсу.

Важлива роль в оборонному плані належить Німеччини — вона має стати найважливішим логістичним вузлом для сил Альянсу.

У стані підвищеної готовності перебуватимуть 300 тис. військових, зокрема 35 тис. армійців Бундесверу.

У країнах Балтії та в Польщі створять бойові групи національних армій. За Литву відповідатиме Німеччина, за Латвію — Канада, за Естонію — Британія, за Польщу — США.

НАТО збільшить кількість артилерійських систем, ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони. Також Альянс хоче краще убезпечити свої підводні трубопроводи, щоб захиститися від диверсій.