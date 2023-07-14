рф використовує нову тактику для повітряних ударів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185102-novu-taktyku-povitryanyh-udariv-voroga-rozkryly-v-zsu.html

Ракурс

Армія російської федерації використовує нову тактику для завдання ударів по Україні з повітря.

.

Ворог намагається частіше атакувати безпілотниками та ракетами при погіршенні погодних умов. При цьому окупанти використовують не лише темну пору доби. Висока хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об'єкт, повітряну ціль, тому що треба прицілитися по ньому. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 14 липня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, погана погода не дуже сильно впливає на політ крилатих ракет та БПЛА типу «Shahed-136/131», бо вони летять по своєму заданому маршруту. Лише сильний боковий вітер та обмерзання з перепадом температур може вплинути на «Шахеди», які запускають через Азовське море.

Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи, — зазначив речник.

Нагадаємо, ввечері 13 липня та вночі 14 липня російські окупанти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Українські військові зуміли знищити 16 БПЛА, але було влучання у Кривому Розі.