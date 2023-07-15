Групи «вагнерівців» вже прибули до білорусі. Фото: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n185138-grupy-vagnerivciv-vje-prybuly-do-bilorusi-dpsu.html

Ракурс

Передові закони приватної військової компанії «Вагнера» вже прибули до білорусі.

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У суботу, 15 липня, прикордонники зафіксували окремі групи представників «вагнерівців» на білоруській території. Ситуацію відстежується для фіксації місця дислокації, кількості й завдання найманців. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Telegram-канал ДПСУ.

Станом на зараз наявна інформація показує, що в білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території оосії, — зазначив він.

Сьогодні моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Telegram повідомила, що до білорусі прибула велика колона ПВК «Вагнер». У колоні помітили щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, «буханки» та мінімум три автобуси. «Вагнерівці» рухалися на Осиповичі.

Нагадаємо, після невдалого заколоту засновника ПВК «Вагнера» євгенія пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам воєнний злочинець.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 15 липня заявив, що зараз відсутня загроза повторного вторгнення з боку білорусі.