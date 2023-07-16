В Україні ліквідовано ще одного російського комбрига

https://racurs.ua/ua/n185153-v-ukrayini-likvidovano-sche-odnogo-rosiyskogo-kombryga.html

Ракурс

В Україні ліквідували ще одного російського воєнного злочинця — полковника та командира 96 окремої розвідувальної бригади армії росії Максима Харламова.

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Як повідомив український офіцер Анатолій Штефан, російський офіцер ліг в українську землю ще у червні 2023 року.

Про ліквідацію Максимова повідомив також блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він також навів докази його смерті, які знайшли у пропагандистських ЗМІ.

Харламов також був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що він народився у місті Нижній Новгород.

Докази ліквідації цього російського полковника оприлюднили й у пропагандистських ЗМІ. 14 липня у російських виданнях з’явилася публікація, що 13 липня у військовій частині Нижнього Новгорода відбулася церемонія «з увічнення пам’яті» Харламова.

4 червня він трагічно загинув при виконанні обов’язку, — пишуть пропагандисти.

На честь Максимова встановили меморіальну дошку, а також поклали так звану «гірлянду пам’яті».

Повідомляється і про ліквідацію російського офіцера у Запорізькій області. Знищено колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Олександра Горіна.

У 2014 році цей батальйон штурмував аеропорт Бельбек під час захоплення та анексії Криму.

Ймовірно, Горін загинув внаслідок удару по штабу армії рф у Бердянську, коли було знищено замкомандувача ПВО Олег Цокова.