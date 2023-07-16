Українська розвідка висміяла росію через удар по Зміїному

https://racurs.ua/ua/n185163-ukrayinska-rozvidka-vysmiyala-rosiu-cherez-udar-po-zmiyinomu.html

Ракурс

У Головному управлінні розвідки (ГУР) прокоментували атаку російських окупантів на острів Зміїний в Чорному морі.

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Тут можна лише процитувати лаврова — «дебіли». Жодної військової доцільності в цих ударах не було. Острів перебуває під повним контролем України. Там не дислокувалося озброєння та особовий склад. Але зрозуміло, що скрізь, де є український прапор, росіяни вбачають величезну загрозу для себе, — заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Росіяни скинули 13 липня фугас на Зміїний. Восьмого липня відео з острова оприлюднили соцмережі президента України. Володимир Зеленький побував на Зміїному під час великого турне країнами Східної Європи та Туреччини напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше в ГУР прокоментували також вбивство у Краснодарі командира підводного човна РФ Станіслава Ржицького.

Режим може прибирати витрачений матеріал, який володіє зайвою інформацією, може бути свідком непотрібних для верхівки путінського режиму дій, який виконував злочинні накази від перших осіб. Такий ризик для цих убивць є, — розповів Юсов.

Нагадаємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік дістав чотири кулі, коли був на пробіжці.