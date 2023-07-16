«Неможливу планету» виявили європейські астрономи

Дивовижну планету LTT 9779 b виявили європейські астрономи

https://racurs.ua/ua/n185178-nemojlyvu-planetu-vyyavyly-ievropeyski-astronomy.html

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Учені з Європейського космічного агентства (ESA) виявили «планету, якої не повинно існувати».

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Відкриття зроблене за допомогою космічного апарата Cheops, котрий шукає планети біля інших зірок, повідомляє прес-служба ESA.

Ця планета розташована на відстані 264 світлових років від Землі у системі зірки LTT 9779, маса та радіус котрої становить приблизно 95% від аналогічних параметрів Сонця.

Планета LTT 9779 b має радіус планети в 4,7 раза більший за радіус Землі, а масу — у 29 разів більшу, що робить її схожою на Нептун. Проте, на відміну від Нептуна, котрий робить один оберт довкола Сонця за приблизно 165 земних років, рік на LTT 9779 b триває лише 19 годин.

Тобто, LTT 9779 b розташована надзвичайно близько до зірки — вважається, що подібні до Нептуна не можуть існувати так близько від світила, оскільки їхню атмосферу швидко здуватиме випромінювання зірки.

Це планета, якої не повинно існувати, — наголошують учені. — Ми очікуємо, що атмосферу подібних планет здуватиме їхня зірка, залишаючи за собою голу скелю.

Усі раніше відкриті планети, які обертаються навколо своєї зірки менш ніж за день, є або «гарячими юпітерами» — газовими гігантами з радіусом щонайменше в десять разів більшим, ніж земний, — або скелястими планетами, меншими за два радіуси Землі.

Причина, чому 9779 b досі зберегла атмосферу, полягає у її дуже високому альбедо — здатності атмосфери відбивати світло назад у космос:

Земля відбиває лише близько 30% вхідного сонячного світла;

на Венері густий шар хмар відбиває близько 75% сонячного світла;

LTT 9779 b відбиває колосальні 80% світла своєї зірки.

Тож розміри та відбивна здатність планети роблять її найбільшим наразі відомим «дзеркалом» у Всесвіті.

Високе альбедо LTT9779 b стало несподіванкою, оскільки на стороні планети, зверненій до зірки, температура оцінюється приблизно у 2000°. Будь-яка температура вище 100° є занадто високою для утворення водяних хмар, але температура атмосфери цієї планети має бути занадто високою навіть для металевих або скляних хмар, — наголошують учені.

Згодом учені зрозуміли, як атмосфера цієї планети може існувати. За їхніми словами. Цей процес схожий на процес утворення конденсату у ванній кімнаті після гарячого душу.

Щоб пропарити ванну кімнату, ви можете охолоджувати повітря до конденсації водяної пари або підтримувати гарячу воду, доки не утворяться хмари, оскільки повітря настільки насичене парою, що воно просто не може більше утримуватися. Подібним чином LTT9779 b може утворювати металеві хмари, незважаючи на те, що він дуже гарячий, оскільки атмосфера перенасичена силікатними та металевими парами, — пояснюють дослідники.

Крім того, через насиченість металами атмосфера планети виявляється настільки важкою, що її не може здути місцева зірка.