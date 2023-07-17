В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину − поліція

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Ракурс

В офісі у Печерському районі Києва чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Інцидент стався у понеділок, 17 липня.

Невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони, після чого чоловік почав стріляти.

Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.

Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.