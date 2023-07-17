“Вагнерівці” прибувають до білорусі — NYT показала супутникові фото

https://racurs.ua/ua/n185187-vagnerivci-prybuvaut-do-bilorusi-nyt-pokazala-suputnykovi-foto.html

Ракурс

Бойовики російського терористичного угруповання «Вагнер» прибувають до військового табору в с. Цель, розташованого на території білорусі. Видання The New York Times отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Знімки були зроблені супутником MAXAR 14 та 16 липня.

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На знімку від 14 липня практично не видно будь-яких змін. Проте видання вказує, що перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня — тоді почалася певна активність у таборі до прибуття великої колони ПВК «Вагнер» у суботу, 15 липня.

На фото від 16 липня видно явний сплеск активності — щонайменше п’ять вантажівок, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи, розміщені біля наметів. Окрім цього, NYT помітило на свіжих знімках невелику групу людей та «буханець».

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні ПВК «Вагнер», яка в’їхала до білорусі близько 3.00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Таким чином, супутникові знімки цілком підтверджують, що кінцевим пунктом колони був табір у селі Цель.