Ще одна колона “вагнерівців” заїхала до білорусі — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n185192-sche-odna-kolona-vagnerivciv-zayihala-do-bilorusi-zmi.html

Ракурс

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє, що у білорусі помітили ще одну колону російських бойовиків з ПВК «Вагнер». Колона зі щонайменше 20-ти автівок рухається в бік села Цель, де розташоване наметове містечко російських найманців.

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Держприкордонслужба України підтвердила, що на території білорусі з’явилися окремі групи бійців ПВК «Вагнер». Прикордонники продовжують стежити за ситуацією.

16 липня на території військового містечка біля села Цель помітили щонайменше п’ять вантажівок, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи, розміщені біля наметів.

«Беларускі Гаюн» зазначає, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні ПВК «Вагнер», яка в’їхала до білорусі близько 3.00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Згодом супутникові знімки підтвердили, що кінцевим пунктом колони був табір у селі Цель.