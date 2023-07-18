У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n185234-u-ievroparlamenti-prosyat-sud-u-gaazi-vydaty-order-na-aresht-lukashenka.html

Ракурс

Депутати Європарламенту просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка.

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Вони заявили, що білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової, то слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

«Ракурс» повідомляв, що з вересня 2022 року приблизно 2 тис. 150 українських дітей від шести років було вивезено до білорусі, до осені кількість таких дітей може становити 3 тис. Дітей розміщують у Мінській області в санаторії «Острошицьке містечко», центрі «Зубренок» та таборі «Дубрава», а також у таборі «Золоті піски» на Гомельщині.

Це відбувається з відома диктатора Лукашенка і робить його прямим співучасником воєнних злочинів росії, пише The Telegraph. За інформацією видання, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі передано докази зв’язку Лукашенка та інших офіційних осіб білорусі з масовим викраденням українських дітей.

Як заявили в білоруській опозиційній групі Національне антикризове управління, яке передало документи до МКС, Лукашенко «є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до білорусі» і «безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів».