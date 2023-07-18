Підсумки “Рамштайну-14” - ППО, боєприпаси, навчання на F-16 і аналіз дій ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185256-pidsumky-ramshtaynu-14-ppo-boieprypasy-navchannya-na-f-16-i-analiz-diy-zsu.html

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У вівторок, 18 липня, відбулася 14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» у віртуальному режимі за участю близько 50 країн. Учасники «Рамштайну» вже підготували 17 українських бойових бригад для майбутніх контрнаступальних дій, і значна їх частина ще не задіяна в бойових діях.

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Про це на брифінгу за підсумками зустрічі заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво, — так прокоментував Міллі контрнаступ Збройних сил України.

Він також нагадав, що спільно коаліція вже навчила 17 бойових бригад для цього наступу й понад 63 тис. військових. Лише США забезпечили підготовку 15 тис. із них, причому навчання досі триває.

На думку Міллі, контрнаступ Збройних сил України «далекий від провалу». Американський генерал переконаний, що справжня проблема на шляху українського контрнаступу — мінні поля, а не відсутність авіації.

Ми заслухали співголів коаліції з тренування на літаках F-16, (представників — ред.) Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоби допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління, — зазначив глава Пентагону США Ллойд Остін у вівторок.

Окрім цього, за його словами, учасники «Рамштайну-14» обговорили забезпечення нагальної потреби України в засобах ППО, нарощування виробництва боєприпасів для ЗСУ в межах ініціативи Євросоюзу, а також на рівні двосторонніх домовленостей.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США вважає, що нагальні потреби України — це протиповітряна оборона, артилерія та обладнання для розмінування і саме такі потреби озвучує союзникам українська сторона.

Своєю чергою глава оборонного відомства США запевнив — Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну, а в короткостроковій перспективі надасть додаткові машини бойової піхоти Bradley, Striker, а також артилерію.

Ключове завдання — зосередитись на протиповітряній обороні, блокуванні атакувальних дій комбінованими маневровими силами, що означає - артилерія, ближньої та великої дальності, а також доставка інженерів та устаткування для розмінування. Це те що їм потрібно, те, чого вони хочуть і те, про що вони питають. Коли я говорю із (Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм) Залужним, це те, про що він питає, — сказав Міллі відповідаючи на питання преси.

Міллі переконаний, що Україна «стримує значну кількість бойової потужності, повільно й свідомо пробиваючись крізь російську оборону».