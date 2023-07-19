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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Очакова, фото: Сергій Шайхет

Рашисти обстріляли багатоповерхівку в Очакові, є поранені (ФОТО)

19 лип 2023, 21:07
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Російські загарбники сьогодні, 19 липня, обстріляли місто Очаків Миколаївській області.


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В результаті обстрілу є поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Черговий терор м. Очаків Миколаївської області. Цього разу житлова пʼятиповерхівка в центрі міста, — наголосив він. — Є поранені, але загрози їхньому життю немає.

Шайхет зазначив, що наразі на місці події працюють поліція та ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Очакова, фото: Сергій Шайхет

Джерело: Ракурс


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