Дональда Трампа звинувачують у справі про штурм Капітолія , фото: Den Store Danske - lex.dk

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Дональда Трампа, попереднього президента, Міністерство юстиції США звинуватило у справі щодо штурму Капітолія, котрий стався наприкінці його каденції 6 січня 2021 року.

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Про це повідомляє американське видання СNBC з посиланням на лист, який спеціальний прокурор Джек Сміт нещодавно надіслав адвокатам Трампа.

Зазначається, що Трампа звинувачують по трьох пунктах. У листі цитуються закони, що стосуються:

змови з метою обману Сполучених Штатів;

фальсифікації свідчень;

позбавлення прав під прикриттям закону.

За інформацією видання, Сміт розслідує діяльність Трампа і різних його соратників щодо їхніх зусиль, спрямованих на те, щоб скасувати його програш на виборах 2020 року Джо Байдену.

Ці зусилля включали подання фальшивих списків до Колегії виборщиків, різні юридичні оскарження результатів виборів у штатах, свідчення законодавцям штатів і тиск Трампа на керівника виборчої комісії штату Джорджія з метою змінити результати виборів, — зазначає видання.

Трамп є головним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах, котрі відбудуться у 2024 році.

Нещодавно він повідомляв, що Сміт надіслав адвокатам листа, який зазвичай видає Міністерство юстиції, щоб надати можливість дати свідчення перед великим журі після виявлення суттєвих доказів їх зв’язку зі злочином.

Трамп стверджує, що розслідування Сміта спрямоване на те, щоб зашкодити його шансам стати висуванцем від Республіканської партії у 2024 році та перемогти на подальших президентських виборах.

Джерело: СNBC