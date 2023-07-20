В митрополита УПЦ МП у Хмельницькому знайшли майже 2 млн готівкою, він виносив гроші з собору

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У Хмельницькому під час опису майна на території Свято-Покровського собору у митрополита УПЦ МП Антонія (Фіалко) знайшли 1,8 млн грн готівкою.

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Він намагався винести гроші в пакеті, але його вчасно помітили та змусили показати пакунок.

Члени комісії, яка займалась описом, викликали поліцію. Зі слів адвоката Антонія, ці гроші були задекларовані. Однак голова комісії Ярослав Каюк це заперечив. Він додав, що ні про які гроші представники УПЦ не казали. Хмельницький блогер Андрій Попик показав відео з Антонієм, який каже, що це його особисті кошти.

Свято-Покровський собор перейшов до ПЦУ 2 квітня цього року після побиття військового священником. У квітні в соборі створили ревізійну комісію, а всі приміщення на території опечатали, аби провести перевірку та передачу особистих речей представникам УПЦ.

У соборі згодом знайшли проросійську літературу, а 21 квітня суд обрав священнику, який нападав на військового, запобіжний захід — особисте зобовʼязання.

3 квітня 2023 року відбулося засідання Синоду Української Православної Церкви, під час якого, у відповідь на рапорт, було звільнено митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначили архієпископа Віктора Баришівського, який до цього був вікарієм Київської митрополії.

23 травня 2023 року священний синод УПЦ МП призначив Антонія митрополитом Макарівським, вікарієм Київської митрополії.