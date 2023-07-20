ЄС, США, Канада та Велика Британія запровадили нові санкції проти росіян

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20 липня проти росіян запровадили нові санкції. Такі кроки здійснили ЄС, США, Канада та Велика Британія.

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Санкції ЄС

Євросоюз запровадив обмеження проти 18 людей та п’яти організацій. Зокрема заборонили експорт з ЄС до Ірану компонентів, які використовують для БПЛА. Це доповнення до санкцій пов’язаних з цією сферою, які були в лютому 2023 року.

Обмеження Лондона

Велика Британія ввела санкції проти 13 людей та компаній, які пов’язані з ПВК «Вагнера», у Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) та Судані. Натомість Лондон зняв санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова — засновника підсанкційного банку Tinkoff.

Дії США

Уряд США увів санкції проти 18 людей і десятків організацій, серед них банки та різні промислові заводи. Санкції спрямовані на «обмеження військового потенціалу рф, її доступу до поставок на полі бою та її економічного прибутку», цитує Reuters заступника міністра фінансів.

Мінфін США ввів санкції проти Олексія Кудріна. До американських санкційних списків внесено також першого заступника голови Мінпромторгу рф Василя Осьмакова, гендиректора алмазодобувної компанії «Алроса» Павла Мариничева та заступника міністра економічного розвитку Олексія Херсонцева.

Жорсткі антиросійські дії Канади

Канада запровадила обмеження проти 39 людей і 25 компаній. Вони пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії, культурними сферами. Санкції стосуються зокрема «Тінькофф Банк», карти «Мир» та тих, хто повʼязаний з ПВК «Вагнера».

Також під санкції потрапили Yandex Pay, видання «Readovka», яке підтримує війну рф проти України.

Серед юридичних осіб, проти яких введені обмеження — Іосіф Прігожин, Нікіта Міхалков, Іван Охлобистін, Юлія Чичерина, Філіп Кіркоров, Дмитро Харатьян, очільниця мінкульту рф Ольга Любимова та інші.

Санкції запроваджуються проти російських фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із приватними військовими компаніями та так званими волонтерськими організаціями, які підтримують загарбницьку війну рф проти України. Вони містять фігурантів Wagner Group, які діяли як в Україні, так і в Африці, включно з Іваном Масловим, керівником філії Wagner Group, який сприяв масовому вбивству мирних жителів у Малі, у березні 2022 року.

У координації зі своїми міжнародними партнерами Канада вводить санкції проти російського ядерного сектору.

Обмеження також поширюються на низку росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату «Орлан-10».