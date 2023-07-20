Міністр фінансів пояснив, чому США "комфортніше" давати Києву зброю, але не гроші

https://racurs.ua/ua/n185319-ministr-finansiv-poyasnyv-chomu-ssha-komfortnishe-davaty-kyievu-zbrou-ale-ne-groshi.html

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Глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що Вашингтону простіше дати Україні зброю, а не гроші.

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Про це він сказав в інтерв’ю «Економічній правді».

США зручніше давати нам зброю, HIMARS, ракети — все що завгодно, але не кошти, — сказав міністр.

На його думку, це пов’язано з тим, що американські виборці не хочуть утримувати українських пенсіонерів, лікарів та вчителів.

Вони кажуть: «А що, у нас проблем немає? — заявив Марченко.

Цього року, стверджує голова Мінфіну, Україна отримала вже понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.

Цьогоріч фінансування надходить ритмічно і в обсязі, який був запланований.

За його словами, до кінця року Київ уже забезпечений фінансами, але зоною ризику залишається бюджет сектору безпеки та оборони.

Марченко наголосив, що Україна звітує «за кожен витрачений долар», а в країні діє спеціальний офіс інспекторів США, які вивчають це питання.