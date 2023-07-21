Рашисти обстріляли об'єкт інфраструктури на Запоріжжі — четверо загиблих

Російські загарбники завдали удару по об’єкту інфраструктури на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n185326-rashysty-obstrilyaly-obiekt-infrastruktury-na-zaporijji-chetvero-zagyblyh.html

Ракурс

Російські загарбники за минулу добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області.

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Про це сьогодні, 21 липня, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Зокрема, внаслідок по об'єкту інфраструктури Пологівського району загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

Загалом рашисти здійснили 80 ударів по населених пунктах області:

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П’ятихатки та інші прифронтові села;

10 ударів з РСЗВ по Новодарівці;

шість авіаційних ударів по П’ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці;

зафіксовано атаку БПЛА по Лобковому.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об'єктів інфраструктури, — зазначають в ОВА.

У ДСНС зазначають, що впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів виникло дві пожежі у Пологівському районі.