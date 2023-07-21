Інтенсивність судноплавства у Чорному морі знижується

https://racurs.ua/ua/n185352-intensyvnist-sudnoplavstva-u-chornomu-mori-znyjuietsya.html

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Кількість суден, доступних для перевезення зерна, у Чорному морі цього тижня знизилася на 35% порівняно з минулим тижнем.

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Про це пише агентство Reuters, спираючись на дані платформи Shipfix.

Для замовлень на залишок липня та початок серпня доступно лише 20 суховантажів, порівняно з 32 минулого тижня.

Цього тижня росія відмовилася продовжувати угоду коридорами для експорту зерна та іншого продовольства з України. Слідом за цим рф, а потім і Україна оголосили, що розглядатимуть усі судна, що йдуть у порти, підконтрольні противнику, як військові вантажі, які потенційно перевозять.

Які дії вони робитимуть у зв’язку, залишається незрозумілим. Крім того, росія останні чотири дні кілька разів обстрілювала українські чорноморські порти.

За словами джерел Reuters у страховій галузі, «багато» страховиків перестали страхувати судноплавство в українські порти, крім портів на Дунаї. При цьому і раніше лише за захід у Чорне море потрібно було оплачувати премію, яка обчислюється тисячами доларів. Ці тарифи зростуть ще більше, очікують страховики.

Вантажі до російських чорноморських портів поки що страхуються за колишніми розцінками — теж із премією за ризик війни, пише агентство.

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 21 липня обговорили по телефону можливість поновлення зернової угоди, повідомляє прес-служба Ердогана. Ініціатором дзвінка була українська сторона.

Лідери докладно обговорили продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор, — йдеться у комюніке прес-служби.

Раніше в п’ятницю Ердоган заявляв, що має намір обговорити з путіним зернову угоду найближчим часом.

Цього тижня після вибуху на Кримському мосту росія офіційно заявила, що не продовжить зернову угоду та закриває відповідний коридор у Чорному морі, хоча намір зробити це московити оголошували й раніше.

Після цього російська армія почала посилено обстрілювати українські порти.

Домовленість про вивезення зерна Чорним морем через три українські порти було досягнуто в липні 2022 року. Вранці 1 серпня вперше з початку війни «зерновим коридором» з Одеського порту вийшло судно, завантажене українською кукурудзою. Планувалося, що договір між країнами діятиме 120 днів з дати підписання та автоматично продовжуватиметься, якщо жодна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.