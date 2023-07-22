На честь Зеленського назвали вулицю у британському місті

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Ракурс

У Великій Британії, в місті Харлоу офіційно відкрили вулицю, названу на честь українського президента Зеленського.

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Відтепер П’ята авеню в Харлоу має офіційну назву «П'ята авеню — авеню імені Зеленського», повідомив «Укрінформ».

Місто Харлоу було побудоване для сімей, які були змушені виїхати з перенаселеного в результаті руйнувань Лондона після Другої світової війни.

Містечко Харлоу відоме тим, що було побудоване після Другої світової війни для багатьох лондонських сімей, які були змушені виїхати з країни під час бойових дій, що несе в собі сьогодні певний символізм.

Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити: щойно вони переможуть росію є надія, є можливості, що у них будуть нові гарні міста, — зазначив депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон.

Після початку неспровокованої військової агресії росії проти України у Харлоу знайшли прихисток близько 70 українських біженців.

На початку цього року, вулицю в Лондоні перейменували на «Київський шлях» до річниці вторгнення росії в Україну. Таку назву отримала ділянка вулиці Бейсуотер-роуд, яка знаходиться біля посольства росії в Лондоні. У Берліні у 2023 році постала Одеська площа.