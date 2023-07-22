У Криму після удару БпЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

https://racurs.ua/ua/n185368-u-krymu-pislya-udaru-bpla-detonuie-sklad-boieprypasiv-zupynyly-zaliznycu-i-evakuuut-ludey-video.html

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У Криму після удару БпЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей.

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У соцмережах пишуть про приліт на нафтобазу й аеродром кількох безпілотників, а також про детонацію боєприпасів. «Радник глави» окупованого Криму погрожує жителям за те, що оприлюднили відео з «прильотів» та їх наслідків.

Окупанти вирішили евакуювати населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення. Також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці.

Окупаційний «голова» Криму Аксьонов заявив про «спробу нальоту» безпілотниками на інфраструктурні об'єкти в Красногвардійському районі. За його словами, на місці працюють відповідні служби для ліквідації «можливих наслідків». Руйнувань і постраждалих нібито немає.

Місцеві пабліки пишуть про влучання в нафтобазу й аеродром у селі Жовтневе. Місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна». Поблизу неї розташований покинутий радянський аеродром. За даними кримського партизанського руху, там перебуває російська військова техніка.