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У Криму після удару БпЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей
У Криму після удару БпЛА детонує склад боєприпасів, зупинили залізницю і евакуюють людей (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185368-u-krymu-pislya-udaru-bpla-detonuie-sklad-boieprypasiv-zupynyly-zaliznycu-i-evakuuut-ludey-video.htmlРакурс
У Криму після удару БпЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей.
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У соцмережах пишуть про приліт на нафтобазу й аеродром кількох безпілотників, а також про детонацію боєприпасів. «Радник глави» окупованого Криму погрожує жителям за те, що оприлюднили відео з «прильотів» та їх наслідків.
Окупанти вирішили евакуювати населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення. Також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці.
Окупаційний «голова» Криму Аксьонов заявив про «спробу нальоту» безпілотниками на інфраструктурні об'єкти в Красногвардійському районі. За його словами, на місці працюють відповідні служби для ліквідації «можливих наслідків». Руйнувань і постраждалих нібито немає.
Місцеві пабліки пишуть про влучання в нафтобазу й аеродром у селі Жовтневе. Місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна». Поблизу неї розташований покинутий радянський аеродром. За даними кримського партизанського руху, там перебуває російська військова техніка.
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