Озброєний чоловік захопив дім Януковича. Фото: Shot

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Ракурс

Колишній будинок президента-втікача Віктора Януковича у котеджному селищі «Шервуд» у підмосков’ї був захоплений.

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Увірвався до цієї оселі озброєний житель красноярська в’ячеслав черненко. Він відмовився здатися, висунув політичні гасла та заявив, що зі зброєю йде на кремль. Про це 22 липня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу Shot, зараз біля будинку лунають звуки вибухів, а також триває перестрілка нападника з силовиками. На місце події прибули працівники слідчого комітету росії. Спецпризначенці намагаються штурмувати будинок, але чоловік відстрілюється — у нього є вибухівка та арсенал зброї.

Водночас Telegram-канал «112» підтверджує, що в цьому приватному будинку раніше проживав Янукович. Однак невідомо, коли саме президент-втікач тут мешкав.

Нагадаємо, 21 липня суд у москві на два місяці відправив під варту екс-командира бойовиків так званої ДНР ігоря гіркіна, якого звинувачують у публічних закликах до екстремізму. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.