Ryanair може відновити польоти по Україні. Фото:

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Авіакомпанія Ryanair може відновити польоти по Україні.

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Лоукостер розглядає можливість відновлення польотів до Києва та Львова до кінця 2023 року. Зараз керівництво розглядає два варіанти: після закінчення війни авіакомпанія зможе відновити польоти у короткий проміжок часу, або невелику кількість рейсів авіакомпанія може запланувати вже до кінця року. Про це виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, тут може згодитися досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри запуски ракет. Саме тому в Ryanair не бачать причин відмовляти у подібному Україні.

Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси, — зазначив він.

О’Лірі зазначив, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже працює над відновленням обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова.

Однак українській владі потрібно ще переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії у тому, що вона зможе забезпечити безпеку.

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків після початку повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, найбільша європейська авіакомпанія Ryanair 20 липня провела зустріч у Києві з представниками українського уряду, де оприлюднила плани інвестицій, щоб швидко відновити українську авіаційну промисловість, коли закінчиться війна.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»