Колишній одеський воєнком Євген Борисов. Фото:

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Колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру.

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Екс-начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Про це 22 липня повідомили в Державному бюро розслідувань.

У Бюро зазначили, що детективи також вивчать матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у Борисова на понад 188 млн грн.

Скандальному екс-воєнкому загрожує до 10 років тюрми. При цьому правоохоронці не знають де перебуває фігурант, бо «місцезнаходження підозрюваного уточнюється».

Український президент Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про підозру колишньому одеському воєнкому.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити начальника одеського військкомату Борисова, у родичів якого журналісти нещодавно знайшли нерухомість і автівки в Іспанії на мільйони доларів.