Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянтин Ліберов

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Удар росії по Одесі вночі 23 липня застосовувався щонайменше п’ятьма видами ракет — наземного, морського і повітряного базування.

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Стратегічна авіація ворога випустила ракети Х-22, стріляли з й берегових ракетних комплексів типу «Бастіон», які випустили ракети «Онікс». Був обстріл й з «Іскандерів» — це ракети типу «К» та «М». Таким чином була застосована балістика. А російська субмарина з Чорного моря атакувала крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Ми попереджали про те, що взята пауза, скоріш за все, буде для накопичення нового удару, що скоріш за все він знов прийдеться на ніч. Ворог дотримується своїх традицій — руйнівних і вбивчих. Серед ночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Ми спостерігали активність тактичної і стратегічної авіації, — зазначила вона.

Сили протиповітряної оборони знищили частину ракет, але інші влучили у портову інфраструктуру, що й намагався зробити ворог. Однак ракети типу Х-22 мають велику похибку, тому вони падали у більш віддалених районах, де розташована цивільна інфраструктура. Постраждали багатоквартирні будинки.

Гуменюк розповіла, що загинув охоронець приватного закладу. З-під дуже сильних завалів вдалося врятувати жінку. Загалом поранення дістали 19 осіб, серед них четверо дітей. Госпіталізувати довелося 14 дорослих та трьох дітей.

У Повітряних силах заявили, що окупанти застосували 19 ракет різних типів:

п’ять крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

три крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» — імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

дві балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

Силами та засобами Повітряних сил було знищено дев’ять повітряних цілей: чотири «Калібри» та п’ять «Іскандер-К».

Нагадаємо, в Одеській ОВА повідомляли, що нічний удар росії зруйнував в Одесі шість житлових, у тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджені дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.