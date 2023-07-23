ЗСУ успішно знижують можливості логістики росіян. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n185395-zsu-uspishno-znyjuut-mojlyvosti-logistyky-okupantiv-isw.html

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Логістика російських окупантів під загрозою через потужні удари ЗСУ.

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Українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний «вогневий кулак» завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. Війська росії вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на начальника Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ полковника Сергія Баранова.

Також загарбники зіштовхнулися з проблемами матеріально-технічного забезпечення, бо українські військові гарно працюють по скупченнях російських складів із боєприпасами в глибокому тилу. «Снарядний голод» призвів до того, що росія дещо зменшила обстріли Херсонської області.

В ISW вважають, що кампанія з порушення логістики окупантів є центральним аспектом плану України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає живу силу ЗСУ за рахунок повільніших темпів просування, водночас поступово зношуючи живу силу та техніку росіян.

Нагадаємо, 22 липня українські війська вдарили по нафтобазі та складі армії росії в окупованому Криму. Було знищено нафтобазу та склади загарбників у тимчасово окупованому Октябрському.