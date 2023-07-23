лукашенко на зустрічі з путіном. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185401-lukashenko-zayavyv-putinu-pro-bajannya-vagnerivciv-napasty-na-polschu.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко 23 липня прибув до росії на зустріч з воєнним злочинцем володимиром путіним.

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На зустріч із главою рф самопроголошений президент білорусі привіз мапу «перекидання польських військ до кордонів союзної держави». лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнера» його «напружують», бо хочуть атакувати Польщу. Про це йшлося на зустрічі двох диктаторів у санкт-петербурзі, яку транслювала російська пропаганда.

Нас почали напружувати «вагнерівці» — хочуть на Захід: Сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува!". Не хотілося їх туди передислокувати. Тому що у них настрої погані… Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому, — зазначив білоруський поплічник путіна.

Також лукашенко заявив, нібито «розчленування України» для нього неприйнятне.

І, якщо потрібно буде західному населенню України, ми, звісно, їх підтримуватимемо. Я прошу, щоб ви обговорили та продумали це питання. Звичайно, я хотів би, щоб у цьому плані ви нас підтримали, — сказав білоруський диктатор путіну.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну диктатор олександр лукашенко демонстрував карту нібито нападу України «з чотирьох позицій». Згодом ця історія стала мемом.

Нагадаємо, Польща на тлі прибуття до білорусі найманців «Вагнера» посилила охорону кордону. У кремлі заговорили про буцімто територіальні амбіції Польщі щодо білорусі та заявили, що будь-яка агресія проти країни буде вважатися нападом на рф.