НАБУ і САП передали ГУР 600 тис. доларів, арештованих у «газовій справі» 2016 року

ГУР передали арештовані у «газовій справі» кошти

https://racurs.ua/ua/n185437-nabu-i-sap-peredaly-gur-600-tys-dolariv-areshtovanyh-u-gazoviy-spravi-2016-roku.html

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Детективи НАБУ за дорученням прокурорів САП 21 липня 2023 року передали на потреби Головного управління розвідки Міноборони України 600 тис. дол. США, які вилучили у 2016 році в межах розслідування так званої «газової справи».

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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що загалом від початку повномасштабного російського вторгнення завдяки роботі НАБУ та САП на потреби українських військових передано загалом понад 1,7 млрд грн у вигляді майна та коштів.

«Газова справа» — це кримінальне провадження, відкрите за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Організатором цієї корупційної схеми слідство вважає народного депутата України VII та VIII скликання Олександра Онищенка, який влітку 2016 року утік з України.

Онищенка обвинувачують у створенні злочинної організації, учасники якої в період із січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») спричинено збитки на суму понад 740 млн грн.