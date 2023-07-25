Окупанти перевели енергоблок ЗАЕС в стан «гарячий зупин». Фото:

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Окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан «гарячий зупин».

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Такі дії є порушенням ядерного законодавства України, бо порушують вимоги ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані «холодний зупин». Про це Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомив у Telegram.

За словами президента «Енергоатому» Петра Котіна, використовуючи ЗАЕС як військову базу окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

Котін вже звернувся до Офісу генпрокурора України, бо дії росіян містять ознаки складу кримінальних правопорушень передбачених ст. 267 та ст. 274 (порушення правил ядерної або радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України, а також ст. 14 і ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ, — наголошують у відомстві.

В «Енергоатомі» додають, що звернулися до МЗС України і наголосили на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан «холодний зупин».

Нагадаємо, в Генштабі заявили, що в Енергодарі на українських працівників ЗАЕС, які відмовляються працювати з окупаційною адміністрацією, тиснуть фізично та психологічно. При цьому атомники продовжують чинити опір — не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації.