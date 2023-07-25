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ЗСУ знищили на фронті вертоліт Ка-52. Фото:
Спалений танк та підбитий Ка-52 — нові успіхи військових на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185459-spalenyy-tank-ta-pidbytyy-ka-52-novi-uspihy-viyskovyh-na-fronti-video.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат у дороговартісній техніці.
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Зокрема, на сході бійці Національної гвардії знищили танк окупантів, всередині якого був БК. Професійно спрацювали бійці Національної гвардії з протитанкового взводу бригади «Рубіж». Вони вдарили по ворожій техніці після успішно відбитого штурму. Усередині російського танка був боєкомплект.Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram.
Гвардія наступу в дії, — додав глава Міністерства внутрішніх справ.
А морські піхотинці Збройних сил України зранку 25 липня знищили російський уданий гелікоптер Ка-52.
Командування морської піхоти ВМС у Facebook повідомило, що ворожий «Алігатор» бійці 38-ї бригади морпіхів збили о 7.43 розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку бійці Сил спецоперацій спільно з артилерією Сил оборони вистежили та знищили артилерією дев’ять ворожих цілей, зокрема комплекси РЕБ «Тріада» та «Леєр-2».
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