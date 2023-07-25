Ракурсhttps://racurs.ua/
Нардеп Арістов зі “Слуги народу” складає мандат через вояж на Мальдіви
Нардеп Арістов зі «Слуги народу» складає мандат через вояж на Мальдівиhttps://racurs.ua/ua/n185466-nardep-aristov-zi-slugy-narodu-skladaie-mandat-cherez-voyaj-na-maldivy.htmlРакурс
Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов, якого нещодавно помітили на Мальдівських островах, подав заяву про складання депутатських повноважень. Про це 25 липня повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
.
Зі слів Стефанчука, відповідна заява від Арістова надійшла до парламенту.
Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у Телеграм повідомила, що заяву депутата розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» 48-річного Юрія Арістова цього місяця помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах. Очільник президентської фракції Давид Арахамія заявив, що у «Слузі народу» вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...