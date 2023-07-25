Нардеп Арістов зі “Слуги народу” складає мандат через вояж на Мальдіви

https://racurs.ua/ua/n185466-nardep-aristov-zi-slugy-narodu-skladaie-mandat-cherez-voyaj-na-maldivy.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов, якого нещодавно помітили на Мальдівських островах, подав заяву про складання депутатських повноважень. Про це 25 липня повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

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Зі слів Стефанчука, відповідна заява від Арістова надійшла до парламенту.

Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у Телеграм повідомила, що заяву депутата розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» 48-річного Юрія Арістова цього місяця помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах. Очільник президентської фракції Давид Арахамія заявив, що у «Слузі народу» вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.