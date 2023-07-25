У росії розпочалося судилище над 18-ма бійцями «Айдару»

https://racurs.ua/ua/n185475-u-rosiyi-rozpochalosya-sudylysche-nad-18-ma-biycyamy-aydaru.html

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У росії У росії розпочався «суд» над 18-ма захисниками України — військовослужбовцями штурмового батальйону Сухопутних військ Збройних сил України «Айдар». Воєнні злочинці рф звинувачують їх у «насильницькому захопленні влади та зміни конституційного ладу» терористичної організації «днр». Окупаційний суд продовжив арешт до 13 листопада українським воїнам.

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Раніше пропагандистські ЗМІ рф зазначали, що батальйон «Айдар» в росії визнано екстремістською організацією, а справа, порушена проти нього є «першою масовою у рф».

Повідомляється, що під час процесу звинувачення буде перекваліфіковано на статті КК РФ. Нагадаємо, «Айдар» діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО у період з 2014 до 2022 років перебував в підпорядкуванні Оперативного командування «Схід». З кінця 2022 року перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ, бере активну участь у боях за Бахмут.

14 червня росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий суд над 22-ма азовцями, які захищали Маріуполь та «Азовсталь». Серед засуджених вісім жінок і 14 чоловіків.