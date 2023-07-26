СБУ і ДБР провели обшук у народного депутата, фото: СБУ

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СБУ і ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, котрий, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані під виглядом «службового відрядження».

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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-центр СБУ.

Нещодавно на Мальдівах помітили Юрія Арістова — народного депутата від «Слуги народу», який є заступником голови парламентського комітету з нацбезпеки.

Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, — зазначають в СБУ. — Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» депутата.

Також вже встановлено, що:

у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни, де 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

депутат разом з сім'єю — жінкою та дітьми — до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви, — зазначають в СБУ.

Генпрокурор розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службового підроблення). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Також СБУ перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.

Крім того, перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.