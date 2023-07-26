Колаборантам на Луганщині почали роздавати повістки — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n185496-kolaborantam-na-luganschyni-pochaly-rozdavaty-povistky-ova.htmlРакурс
На Луганщині колаборанти із силових структур почали отримувати повістки.
Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Це, за задумом росіян, найпростіший спосіб звільнити місця під своїх людей, які приїздять на окуповану Луганщину з різних регіонів і влаштовуються до так званих «правоохоронних органів» одразу на керівні посади, — наголошують в ОВА. — Зрадники нікому не потрібні.
В ОВА зазначають, що окупантам «не дуже потрібне і цивільне населення», хіба що до так званих «перших виборів», які рашисти невдовзі планують провести на захоплених територіях.
Зокрема у Сєвєродонецьку жителі все частіше скаржаться на низьку якість влаштованих окупантами для демонстрації у ЗМІ показових ремонтів багатоповерхівок.
До прикладу, один із будинків по вулиці Гагаріна почали, так би мовити, ремонтувати ще минулоріч. Але вікна гастролери встановили нерівно і значно меншого розміру. Укоси, звісно що, ніхто не робив. Познімали двері, а встановили не в усіх. Під’їзди взагалі залишилися без них, — зазначають в ОВА.
Крім того, у місті системи водо- та теплопостачання перебувають в напівдемонтованому стані.
Вже декілька місяців, як роботи зупинені. Підрядник з міста поїхав. Кажуть, що до втручання ремонтників будинок перебував у кращому стані, ніж зараз, — наголошують в ОВА.