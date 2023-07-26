Пшонка виграв суд про скасування санкцій Євросоюзу - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n185503-pshonka-vygrav-sud-pro-skasuvannya-sankciy-ievrosouzu-bloomberg.html

Ракурс

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, який утік до росії після усунення Віктора Януковича з посади президента України, виграв суд про виключення його зі списку санкцій Євросоюзу.

.

Про це повідомляє 26 липня Bloomberg.

Суд сумнівається, що українська судова адміністрація дотрималася права на захист ексгенпрокурора у місцевих кримінальних провадженнях.

Суд Євросоюзу заявив, що скасував рішення про введення санкцій проти Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінках Ради ЄС та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо «твердій фактичній основі».

Пшонка та його син уперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні за «розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України», нагадує Bloomberg.

Пшонка обіймав посаду генпрокурора України з 2010 до 2014 року, коли президентом України був Віктор Янукович. Після усунення Януковича від влади під час протестів на Майдані у лютому 2014 року, Пшонка втік із країни до Росії. В Україні Пшонку звинувачують у корупції, зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів.

Як нагадує Bloomberg, після втечі Пшонки до росії активісти потрапили до його будинку до Києва, який був «наповнений» предметами розкоші. Син Віктора Пшонки Артем був членом «Партії регіонів» Віктора Януковича. В Україні Артема Пшонку звинувачують у розтраті.

У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти колишніх українських чиновників, зокрема Пшонки.