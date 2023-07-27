путін купує Африку безплатним зерном

https://racurs.ua/ua/n185543-putin-kupuie-afryku-bezplatnym-zernom.html

Ракурс

росія готова безкоштовно у найближчі три-чотири місяці поставити кільком африканським країнам по 25−50 тис. т зерна.

.

Про це заявив російський диктатор володимир путін 27 липня на форумі «росія-Африка». Російські пропагандисти передають слова кремлівського коротуна про те, що рф може поставити зерно Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї.

Забезпечимо і безплатну доставку цієї продукції споживачам, — сказав президент рф.

Під час свого виступу путін знову заявив, що країни Заходу «чинять перешкоди» постачанням російського зерна та добрив, а з іншого боку «лицемірно звинувачують нас у кризовій ситуації на світовому продовольчому ринку».

Він заявив, що такий підхід «особливо чітко проявився під час реалізації так званої зернової угоди».

путін також стверджує, що частка росії на світовому ринку пшениці становить 20%, а України — менш як 5%, тому рф «вносить суттєвий внесок у глобальну продовольчу безпеку та є солідним, відповідальним міжнародним постачальником сільгосппродукції».

І ті, хто стверджує, що це не так, що тільки забезпечення ось цієї, так званої зернової угоди щодо вивезення українського зерна, просто перекручують факти, кажуть неправду. Власне, це протягом десятиліть, якщо не століть є практикою деяких західних держав. Наша країна буде далі, в тому числі й своїми гуманітарними поставками, підтримувати держави та регіони, які потребують, — додав він.

Термін зернової угоди закінчився 17 липня. Російська влада оголосила, що вона зупинена, оскільки частину домовленостей щодо росії не виконано. Президент України Володимир Зеленський після цього оголосив, що Київ може продовжити постачання зерна чорноморським коридором без участі рф.

З 18 липня російські війська завдають ударів по об'єктах портової інфраструктури України, зокрема в Одесі. Міноборони рф називає це буцімто «відплатою» за вибух на Кримському мості.