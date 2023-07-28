Польща майже удвічі збільшує чисельність війська

https://racurs.ua/ua/n185573-polscha-mayje-udvichi-zbilshuie-chyselnist-viyska.html

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Армія Польщі, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. Одна з нових дивізій з’явиться вже незабаром. Про це заявив віце-прем'єр Ярослав Качинський.

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Одне з головних завдань, можливо, навіть головне завдання держави — держави як організації, яка об'єднує націю — це захист безпеки. Безпека в кожному вимірі, тобто зовнішня і внутрішня безпека, — заявив Качинський.

З його слів, нині йдеться про безпеку кордону і нинішня влада розглядає це питання як пріоритетне. Качинський також дорікнув попереднім політикам, які обмежували збройні сили Польщі і скоротили сили на схід від Вісли — в районах, які впродовж останніх десятиліть завжди були потенційно найбільш загрозливими.

Качинський, який у четвер відвідав польсько-білоруський кордон, підтвердив, що уряд відновлює військові частини та створює нові.

Тобто наша армія, яка раніше складалася лише з трьох дивізій, матиме шість дивізій і з часом, ймовірно, буде запасна дивізія, — підтвердив прем'єр.

Міністр оборони Маріуш Блащак додав, що сьогодні Військо польське налічує 172 тис. вояків. У майбутньому їх буде 300 тис. солдатів.