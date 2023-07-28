Сирський про фронт - Відбиваємо численні штурми, жодної позиції не втрачено

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Бойові дії на фронті прокоментував командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський.

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На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі. Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь, — вказав військовий.

Він зазначив, що за таких умовах вкрай важливо своєчасно приймати адекватні управлінські рішення і вживати заходів щодо маневру силами та засобами, перекидання частин і підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виводу їх з-під вогню противника. Сирський наголосив, що головна роль у цьому процесі належить штабу угруповання.

На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба. Для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань для наших військ. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи. Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено, — підсумував генерал-полковник.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках. Генштаб повідомляв, що окупаційна армія рф вела невдалі наступальні дії поблизу Надії (14 км на південний захід від Сватового) та на південь від Новоселівського. ЗСУ відбили російські напади на північ від Хромового, на північ і південь від Кліщіївки та на схід від Дружби. Геолокаційні кадри також свідчать про те, що українські війська додатково просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова Запорізької області).

27 липня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області і, ймовірно, просунулися на Мелітопольському напрямку.