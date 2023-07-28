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Кораблі рф почали погрожувати цивільним суднам. Фото:
Кораблі рф вже погрожують цивільним суднам у Чорному морі (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n185598-korabli-rf-vje-pogrojuut-cyvilnym-sudnam-u-chornomu-mori-audio.htmlРакурс
Військові кораблі росії почали погрожувати цивільним суднам у Чорному морі.
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Окупанти забороняють суднам під іноземними прапорами наближатися до портів України, чим порушують норми міжнародного морського права. Росіяни через відкритий канал вийшли на зв’язок із судном, що проходило неподалік одного з українських портів. Розмову загарбників з моряками 28 липня опублікувала Державна прикордонна служба України.
Спочатку російські матроси запитують про національність та вантаж судна, а потім пригрозили, щоб корабель не підходив до портів України.
Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні, — заявили на російському кораблі.
Прикордонна служба наголосила, що військові кораблі рф в Чорному морі діють агресивно й порушують всі норми міжнародного морського права.
Нагадаємо, міноборони рф заявляло, що у зв’язку з припиненням «зернової ініціативи» окупанти з 20 липня будуть розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».
У Міноборони України у відповідь заявили, що вважатимуть законними цілями всі судна, які рухатимуться до портів рф та на тимчасово окупованих територіях.
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