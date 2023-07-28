Руйнування в Дніпрі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185603-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-udaru-po-dnipru-foto.html

Ракурс

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру 28 липня зросла до п’яти осіб.

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Постраждалі — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога, госпіталізація не знадобилася. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив у Telegram, що внаслідок влучання по будівлі СБУ обійшлося без жертв та постраждалих. Зруйнована кутова частина будівлі.

А в багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи, які не були заселені, — тому й обійшлося без великої кількості жертв.

Нагадаємо, ввечері 28 липня російська ракета влучила в Дніпрі у багатоповерхівку та будівлю управління Служби безпеки України. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.