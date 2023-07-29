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Українське військо йде вперед під Бахмутом – ISW
Українське військо йде вперед під Бахмутом — ISWhttps://racurs.ua/ua/n185610-ukrayinske-viysko-yde-vpered-pid-bahmutom-isw.htmlРакурс
Збройні сили України 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.
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Про це йдеться у щоденному звіті американського «Інституту вивчення війни» (ISW).
Там зауважили, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони продовжують просування на південь від Бахмута.
Окрім цього, російських соцмережах заявляли про наземні атаки ЗСУ вздовж кордону Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).
В ISW відзначили, що українське джерело стверджувало, що ЗСУ просунулися на відстань до 10−12 км від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку.
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